Prima la richiesta di informazioni poi l' abbraccio per rubare la collana d' oro

In un episodio che avrebbe potuto avere risvolti ben più gravi, tre individui tra i 30 e i 40 anni hanno tentato di approfittare di un momento di fiducia per rubare una collana d'oro con la tecnica dell'abbraccio. La loro audace mossa è stata però sventata dai carabinieri di Codigoro, che li hanno prontamente denunciati. Scopri come la sicurezza e la prevenzione possono fare la differenza, iscriviti al canale WhatsApp di...

Un tentativo di furto, conclusosi con tre denunce. Lo scorso 21 giugno i carabinieri di Codigoro hanno, infatti, rintracciato e denunciato tre soggetti - tutti tra i 30 e i 40 anni - che hanno tentato un furto con la cosiddetta ‘tecnica dell’abbraccio’. Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

