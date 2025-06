Pride Month 2025 l’impegno del Gruppo Generali per diversità e inclusione

Pride Month 2025 rappresenta un importante momento di celebrazione e impegno per la diversità e l’inclusione. Generali rinnova il suo sostegno ai diritti della comunità LGBTQAI+ con iniziative globali e locali, rafforzando i valori di rispetto e uguaglianza. In Italia, la manifestazione di Milano del 28 giugno si prepara a essere ancora una volta uno degli eventi più attesi, simbolo di solidarietà e progresso. Anche quest’anno, Generali conferma il suo ruolo di protagonista nel promuovere un mondo più inclusivo.

Proseguono in tutto il mondo le iniziative per il Pride Month, a sostegno dei diritti della comunità LGBTQAI+ e in celebrazione dei valori di inclusione e di diversità. In Italia sabato 28 giugno sarà il turno di una delle manifestazioni più attese, quella di Milano. Anche quest’anno, come nel 2023 e nel 2024, tra gli sponsor c’è Generali, che conferma e rafforza la sua adesione al Pride. Oltre al capoluogo lombardo, il Gruppo partecipa in altri 9 Paesi, in linea con il piano triennale “Lifetime Partner 27: Driving Excellence” che vede, tra i suoi pilastri, la promozione dell’inclusione con l’obiettivo di creare un ambiente in cui tutti si sentano rispettati, ascoltati e valorizzati, indipendentemente dalla loro identità. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it