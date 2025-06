Prevenzione di raggiri carabinieri agli anziani | In caso di dubbio c' è il numero 112

La prevenzione delle truffe agli anziani è fondamentale per proteggere chi ha dedicato una vita intera al nostro benessere. Martedì 24 giugno a Copparo, un incontro pubblico organizzato da Adiconsum e Cisl di Ferrara ha offerto preziosi consigli dei carabinieri per riconoscere e contrastare i raggiri. Ricordate: in caso di dubbio, chiamate sempre il 232 o il 112. La sicurezza si costruisce con l'informazione e la prontezza, perché prevenire è meglio che curare.

Nella scorsa giornata di martedì 24 giugno, a Copparo si è svolto un incontro pubblico organizzato dall'Adiconsum della Cisl di Ferrara e rivolto in particolare agli anziani per illustrare, grazie ai preziosi consigli dei carabinieri, i corretti comportamenti da tenere per difendersi dall'odioso. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

