presidenza coni una sfida sul filo di lana anche per la giunta

Una sfida appassionante si profila all’orizzonte: la presidenza del Coni, un vero e proprio filo di lana, tra luci e ombre che coinvolge anche la giunta. A 28 anni dalla nascita della saga di Harry Potter, tre grandi nomi si contendono il primo posto, unendo passione, esperienza e ambizione. Chi avrà la meglio in questa corsa adrenalinica? La risposta, tra strategia e determinazione, sta per essere scritta.

26 giugno 2025. A distanza di 28 anni esatti dalla pubblicazione del primo libro della saga di Harry Potter, saranno in tre alla ricerca della Pietra Filosofale con i cinque cerchi olimpici, cioè la presidenza del Coni. Luciano Buonfiglio, numero 1 della Federazione Italiana Canoa e Kayak; Luca Pancalli, presidente uscente del Comitato Italiano Paralimpico e Franco Carraro, il più titolato dei dirigenti sportivi in attività. Gli altri cinque candidati non andranno oltre il diritto di tribuna, sperando che almeno sappiano usare quei pochi minuti che gli verranno concessi. Franco Carraro (Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it