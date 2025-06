Presidenza CONI Buonfiglio eletto al primo scrutinio con 47 voti su 81 A Malagò | Grazie Giovanni per quello che hai fatto in questi 12 anni

Con grande entusiasmo, Luciano Buonfiglio è stato eletto presidente del Coni per il quadriennio 2025-2028 al primo scrutinio, conquistando 47 voti su 81. Un risultato che testimonia la fiducia e il supporto di tutto il consiglio. «Grazie Giovanni per quello che hai fatto in questi 12 anni», ha dichiarato Buonfiglio, sottolineando la correttezza di Luca Pancalli. La nuova leadership si apre a sfide ambiziose e obiettivi condivisi.

Luciano Buonfiglio è stato eletto presidente del Coni per il quadriennio 2025-2028 al primo scrutinio del Consiglio nazionale elettivo del comitato olimpico. Ha ottenuto 47 preferenze (alla prima tornata ne bastavano 41) su 81, battendo Luca Pancalli che ha avuto 34 preferenze. « Grazie Giovanni per quello che hai fatto in questi 12 anni. Desidero prima di tutto sottolineare la correttezza di Luca.

Buonfiglio: “Carraro candidato al Coni? Invece di sette saremo in otto…sarà competizione serrata” - L'elezione del nuovo presidente del Coni si avvicina, e la competizione promette di essere più agguerrita che mai: otto candidati, tra cui Luciano Buonfiglio, presidente della Federazione Canoa Kayak, sono pronti a sfidarsi il 26 giugno.

