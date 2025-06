presi dopo il raid nella chiesa tutti individuati lezione di palmieri

Dopo il raid nella chiesa di Sant’Angelo Magno, sono stati prontamente individuati gli autori dell’incursione del 16 maggio. Un episodio che si aggiunge a una lunga serie di visite indesiderate in un edificio ormai inagibile, dichiarato tale dal terremoto del 2016. Fortunatamente, grazie alla collaborazione delle forze dell’ordine e all’impegno di don Beniamino, si aprono prospettive di ripristino. La comunità può finalmente guardare al futuro con speranza e determinazione.

Sono stati individuati gli autori dell’incursione avvenuta lo scorso 16 maggio nella chiesa di Sant’Angelo Magno, alla Piazzarola. Si era trattato, in quella occasione, solo dell’ultima delle tante ‘visite’ da parte di ignoti all’interno dell’edificio, dichiarato inagibile dopo il terremoto del 2016. A breve, piccola parentesi, dovrebbero partire i lavori di sistemazione. Anche questa volta, come ha sempre fatto, il parroco don Beniamino Ricciotti ha sporto regolare denuncia alle forze dell’ordine. Il vescovo Gianpiero Palmieri, però, ha autorizzato il parroco a ritirarla. Ciò in quanto gli autori del raid sono dei ragazzi preadolescenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it