Presentazione ‘Patto Internazionale Sanitari e Cittadini’

In Italia, il delicato equilibrio tra salute pubblica e interessi economici sta attraversando una fase critica. Si sta consolidando un centro di potere che miscela in modo pericoloso le influenze di Big Farma, governi, sindacati medici e ordini professionali. Questo patto internazionale sanitario mette a rischio la trasparenza e la tutela dei cittadini, aprendo la strada a decisioni che potrebbero non sempre essere nel loro migliore interesse. È fondamentale vigilare e difendere i nostri diritti.

in Italia, si sta rafforzando un centro di potere, una pericolosa commistione fra Big Farma, governi, sindacati medici ed ordini professionali. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Presentazione ‘Patto Internazionale, Sanitari e Cittadini’

In questa notizia si parla di: presentazione - patto - internazionale - sanitari

Anna Fiscale e Silvano Pedrollo sono i vincitori dell'edizione 2025 del Premio Internazionale per la Leadership e la Benevolenza, promosso dalla Biomedical University Foundation. Un riconoscimento che celebra la memoria di Joaquín Navarro-Valls, medico, Vai su Facebook

Siglato un “patto” su dati sanitari e AI; OMS. Astensione Italia; Patto pandemico Oms, adottato accordo storico: Italia si astiene.

Convegno Aidr: patto nazionale per interoperabilità fascicolo sanitario - Roma, 25 gennaio – “L’interoperabilità del fascicolo sanitario è essenziale per rendere realmente operativo l’utilizzo di questo strumento di supporto per sanitari e pazienti in tutto lo Stivale. Secondo sardegnareporter.it

Salute, siglato “patto” su dati sanitari e AI - Sede Legale: Via Prenestina 685, 00155 Roma Sedi Operative: Via Prenestina 683, 00155 Roma Corso Europa 7, 20122 Milano - Da askanews.it