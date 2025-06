Presentata ' Anima Mundi 2025' | sette concerti per l' anno giubilare attorno al tema della pace

sua settima edizione, Anima Mundi 2025 si conferma come un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e della spiritualità, offrendo sette straordinari concerti che celebrano la pace e l'unità tra le culture. Tra le maestose mura di Pisa, il programma sapientemente mescola tradizione e innovazione, creando un intreccio di emozioni e riflessioni. Un’occasione unica per riscoprire il potere universale della musica come ponte tra i popoli.

Dal 9 al 25 settembre 'Anima Mundi' torna a risuonare tra le suggestive architetture della Cattedrale e del Camposanto di Pisa con un programma che unisce tradizione e contemporaneità, riflessione e celebrazione, in omaggio alla molteplicità di significati dell'anno giubilare. Giunta alla.

