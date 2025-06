Prepara una carbonara senza autorizzazione al Colosseo | la giustificazione dell’ex concorrente di MasterChef Italia Mary Cuzzupè

Roma, città eterna e di sapori, si trasforma ancora una volta nel palcoscenico di creatività culinaria. Mary Cuzzupè, ex concorrente di MasterChef Italia, ha deciso di sorprendere il pubblico con un’idea audace: preparare una carbonara senza autorizzazione al Colosseo, simbolo inconfondibile della città. La sua provocazione gastronomica ha acceso discussioni su tradizione e innovazione, dimostrando che la cucina può essere anche un gesto di libertà e sfida. Una scelta che invita a riflettere sui confini tra rispetto e creatività.

Roma è sinonimo di bellezza, ma anche di cibo. Una ex concorrente della quattordicesima edizione di “ MasterChef Italia ” ha pensato bene di unire le due cose. Mary Cuzzupè, eliminata in semifinale terminando il programma al quarto posto, ha creato un contenuto social che ha fatto abbastanza discutere. “ La carbonara è pronta, se volete venire vi aspetto al Colosseo “. L’aspirante chef ha postato un video su Instagram, visibile per ventiquattro ore nella giornata di sabato 21 giugno, in cui era in prossimità dell’Anfiteatro Flavio con la padella piena di spaghetti alla carbonara. Per realizzare il contenuto per i 70 mila followers di Instagram, Mary Cuzzupè ha sistemato un fornello su una panchina in travertino davanti al Colosseo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it