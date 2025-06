Prendersi cura delle persone e del mondo | due incontri su salute e disabilità

Prendersi cura delle persone e del mondo è più che mai una priorità in un’epoca di sfide sanitarie crescenti. A Ostuni, "Conversazioni sul prendersi cura" invita a riflettere sul significato e sulla pratica della cura, attraverso due incontri dedicati a salute e disabilità. Un’occasione per condividere idee, esperienze e strategie che possano fare la differenza nel nostro modo di prenderci cura degli altri e dell’ambiente. Non mancate!

OSTUNI - Riflettere sulla cura come concetto e pratica reale in un'epoca di crescenti sfide sanitarie. È questo l'obiettivo di "Conversazioni sul prendersi cura", il ciclo di incontri ospitati presso "Terapeia-Studio Colizzi" a Ostuni, in contrada Scopinaro, che propone due nuovi appuntamenti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: cura - prendersi - incontri - persone

Prendersi cura: nutrizione e movimento in oncologia - Unisciti a noi il 16 maggio 2025 a Como, presso Cometa, per un evento speciale dedicato a salute e benessere in oncologia.

MACERATA - Ciclo di incontri dedicati alla salute dei meno giovani. L'assessore Francesca D'Alessandro: «Opportunità concreta e gratuita per prendersi cura della propria salute puntando sulla prevenzione e sul dialogo diretto con professionisti del settore» Vai su Facebook

Prendersi cura delle persone significa costruire, giorno dopo giorno, una cultura aziendale più solida, partecipativa e consapevole. Con IGain, abbiamo avviato un percorso fatto di ascolto, condivisione e nuove opportunità: dai programmi di azionariato diffuso Vai su X

Prendersi cura delle persone e del mondo: due incontri su salute e disabilità; Prendersi cura delle persone e del mondo: due incontri culturali a Ostuni sul valore della cura; Prendersi cura di chi si prende cura.

Prendersi cura: frasi, citazioni e aforismi - DiLei - Una persona che ha cura di un’altra rappresenta il più grande valore della ... dilei.it scrive

Sguardi, un ciclo d'incontri sulla consapevolezza di sé - SuperAbile.it - A queste e altre domande risponde il nuovo ciclo di “Sguardi”, promosso dall’Agenda Cura di Unione Buddhista Italiana con l’obiettivo di fornire spunti di riflessione e strumenti per affrontare le ... Come scrive superabile.it