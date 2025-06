Premio Zavattini | un’opportunità unica per i giovani autori del cinema italiano

Un premio che nasce dalla passione per il cinema e dall’impegno nel scoprire e valorizzare i nuovi talenti italiani. Il Premio Zavattini rappresenta un’opportunità unica per giovani autori di emergere, grazie a un percorso che unisce creatività, riuso degli archivi e innovazione. Antonio Medici, direttore del premio, spiega come questa iniziativa abbia trasformato il modo di concepire e promuovere il cinema documentario in Italia, offrendo un trampolino di lancio fondamentale per le future star del settore.

Antonio Medici, direttore del Premio Cesare Zavattini, racconta il valore e il funzionamento di un’iniziativa che da anni valorizza il riuso creativo degli archivi audiovisivi e sostiene nuovi talenti del cinema documentario italiano. Promosso dalla Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, il Premio Zavattini rappresenta un modello virtuoso di formazione, produzione e promozione cinematografica. Un premio che nasce dagli archivi e guarda al futuro. Il Premio Zavattini non si limita a riconoscere opere già realizzate: seleziona progetti originali di cortometraggi documentari che prevedano l’utilizzo di materiali d’archivio, offrendo supporto formativo e produttivo per accompagnarne lo sviluppo e la realizzazione. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - Premio Zavattini: un’opportunità unica per i giovani autori del cinema italiano

In questa notizia si parla di: premio - zavattini - cinema - italiano

Al via la X edizione del Premio Cesare Zavattini: aperto il Bando 2025 per giovani filmmaker - È aperto il bando per la X edizione del Premio Cesare Zavattini 2025, promosso dalla Fondazione AAMOD.

ON LINE IL BANDO PER LA X EDIZIONE DEL PREMIO ZAVATTINI; Al via la X edizione del Premio Cesare Zavattini: aperto il Bando 2025 per giovani filmmaker; Venezia 81, ‘Premio Pietro Bianchi’ a Nanni Moretti.

Cinema: Premio Zavattini, scelti progetti vincitori e assegnata menzione speciale - Adnkronos - Nella sede della Fondazione Aamod si è svolto il pitch finale dei progetti finalisti del Premio Zavattini 2024/2025. Secondo adnkronos.com