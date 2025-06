Premio Ermanno Olmi 2025 | un premio dedicato ai best short film

Il Premio Ermanno Olmi 2025 torna a celebrare i talenti emergenti del cinema breve, offrendo una piattaforma internazionale per giovani registi under 30. Promosso dal Comune di Bergamo e supportato dall’Associazione Bergamo Film Meeting Onlus, rappresenta un’occasione unica per valorizzare la creatività e il talento italiano e straniero. Con premi in denaro e una menzione speciale, il premio invita a raccontare storie innovative e significative. È il momento di mettere in scena la tua visione e contribuire al futuro del cine...

Torna il Premio Ermanno Olm i, promosso dal Comune di Bergamo per valorizzare i cortometraggi di giovani registi italiani e stranieri. Il Premio, rivolto ad autori che  non abbiano superato 30 anni di età , prevede 3 riconoscimenti in denaro  (1.200 €, 600 €, 400 €) – messi a disposizione dall’Associazione Bergamo Film Meeting Onlus – e una menzione speciale  all’opera più significativa inerente a una tematica indicata dall’Amministrazione comunale. Al vincitore della menzione verrà assegnato un premio in denaro del valore di 300 € offerto da FIC – Federazione Italiana Cineforum. Per quest’anno l’Assessorato alla Cultura ha scelto come tema “l’Umiltà ”, per i richiami evangelici e dostoevskiani, in contrapposizione alla smania sociale per il profitto, la sopraffazione e all’egoismo dilagante. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Premio Ermanno Olmi 2025 | un premio dedicato ai best short film

