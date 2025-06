Premio di risultato alla Gpack General Packaging 1.600 euro per i dipendenti

Un impegno condiviso che premia il merito e rafforza il senso di appartenenza. Nei giorni scorsi, infatti, è stato siglato l’accordo sul premio di risultato alla Gpack General Packaging di Bottanuco, offrendo ai circa 90 dipendenti un bonus fino a 1.600 euro, un traguardo superiore rispetto agli anni passati grazie a una negoziazione sindacale attenta e costruttiva. Un esempio di come il dialogo possa portare a risultati concreti e motivanti.

Bottanuco. È stato siglato nei giorni scorsi l’accordo sul premio di risultato alla Gpack General Packaging Srl di Bottanuco, realtà bergamasca del gruppo Gpack Spa specializzata nella produzione di espositori e imballaggi per il settore commerciale. Per i circa 90 lavoratori dello stabilimento, il riconoscimento economico potrà raggiungere i 1.600 euro, un risultato superiore agli anni precedenti frutto della contrattazione sindacale avviata a inizio 2025 in seguito all’acquisizione dell’autonomia giuridica da parte della società nello stesso periodo. La Gpack General Packaging, pur restando parte integrante del gruppo, ha infatti assunto una propria ragione sociale e ha potuto definire un premio specifico per il sito di Bottanuco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it