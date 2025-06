Premiere di HGTV | fan entusiasti per il concorso in arrivo

Gli appassionati di HGTV sono in fermento, pronti a scoprire le novità della seconda stagione di Renovation Resort Showdown. Con un entusiasmo palpabile, i fan attendono con ansia il ritorno di questo amatissimo programma, che promette ancora più emozioni e trasformazioni spettacolari. La data di debutto è ufficiale: martedì 22 luglio alle ore 21:00 (EDT). Preparatevi a vivere un’altra avvincente avventura nel mondo delle ristrutturazioni!

annuncio della seconda stagione di renovation resort showdown. HGTV ha comunicato ufficialmente la data di debutto della molto attesa seconda stagione del popolare programma Renovation Resort Showdown. La conferma è arrivata attraverso i canali social del network, dove si è annunciato che l'evento televisivo tornerà in onda a partire da martedì 22 luglio alle ore 21:00 (EDT). Questa nuova edizione promette di coinvolgere nuovamente gli spettatori con sfide avvincenti e una competizione tra team di rinomati ristrutturatori. dettagli sulla programmazione e i protagonisti. La seconda stagione vedrà protagonisti ancora una volta Scott McGillivray e Bryan Baeumler, che inviteranno un nuovo gruppo di elite renovators a contendersi il titolo e un premio finale di $100.

