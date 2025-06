Premierato e Separazione delle carriere spariti dal calendario della Camera le madri di tutte le riforme slittano a settembre

Le riforme simbolo di questa legislatura, il "premierato" e la separazione delle carriere dei magistrati, sono state improvvisamente eliminate dal calendario della Camera, rimandando ogni discussione a settembre. Un colpo di scena che solleva numerosi interrogativi sul futuro di queste leggi chiave per la maggioranza più a destra della storia repubblicana. Ma cosa c’è dietro questa decisione inattesa?

Le due riforme madri di questa legislatura o meglio, le due riforme bandiera della maggioranza più a destra della storia repubblicana, i Ddl di riforma costituzionale del “premierato” e della separazione delle carriere dei magistrati, non saranno discusse a luglio dalla Camera. I due provvedimenti, infatti, non figurano nel calendario dei lavori dell’Aula del prossimo mese. Spariti. Inspiegabilmente, visto che nella penultima conferenza dei capigruppo di Montecitorio era stata preannunciata la loro discussione entro il prossimo mese. Ieri, invece, al termine della conferenza dei capigruppo di Montecitorio, i due Ddl non comparivano. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Premierato e Separazione delle carriere spariti dal calendario della Camera, le madri di tutte le riforme slittano a settembre

In questa notizia si parla di: riforme - premierato - separazione - carriere

Camera: proposte riforme costituzionali su separazione carriere e premierato - La discussione sulle proposte di riforme costituzionali, inclusa la separazione delle carriere e il rafforzamento del ruolo del premierato, accende il dibattito politico in Parlamento.

Translate post Nel calendario d'Aula della #Camera di luglio non ci sono più la riforma del #premierato e la #separazione delle #carriere. Inizialmente previste, le due riforme, non compaiono - dopo la riunione dei capigruppo - nella lista dei provvedimenti ch Vai su X

Dal Senato, l’intervento della nostra Elisa Pirro sul Ddl ‘Separazione delle carriere’ Vai su Facebook

Premierato e Separazione delle carriere spariti dal calendario della Camera, le madri di tutte le riforme slittano a settembre; Premierato e separazione carriere magistrati, riforme in Aula a luglio; Separazione carriere e premierato, le due riforme in aula a luglio: cosa cambierà .

Nordio: “La separazione delle carriere non umilia i magistrati. E io non sono un dittatore, ma ora basta con la politica subalterna” - Pensavate che anche questa volta sarebbe stato così, e invece siamo andati avanti e vi assicuro che andremo ancora avanti", dice i ministro No ... Come scrive dire.it

Premierato e Separazione delle carriere spariti dal calendario della Camera, le madri di tutte le riforme slittano a settembre - I Ddl ri riforma costituzione su premierato e separazione delle carriere non inseriti nel calendario di luglio. Riporta lanotiziagiornale.it