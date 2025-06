Prega santa Rita per un malato di tumore avviene il miracolo

Quando si invoca Santa Rita per un malato di tumore, spesso si aprono porte a speranze inaspettate e miracoli sorprendenti. Una donna ha pregato con tutto il cuore per un giovane sconosciuto afflitto da questa terribile malattia, e il suo desiderio si è trasformato in realtà : un miracolo che ha commosso tutti. Questo episodio ci ricorda quanto la fede possa essere una forza potente e confortante nella nostra vita. Leggi tutto per scoprire come la preghiera può cambiare le sorti...

Avellino si prepara alla festa di Santa Rita, protettrice dei casi impossibili - Avellino si prepara a celebrare con fervore Santa Rita, la protettrice dei casi impossibili. La cittĂ si riempie di devozione in questo periodo di festa, iniziato il 13 maggio con la novena.

La Madre Priora del Monastero Santa Rita prega davanti all’urna della Beata: “Ci aiuti contro il Coronavirus”; La grande preghiera per la guarigione di papa Francesco; Le Messe in diretta tv e social di sabato 12 e domenica 13 febbraio 2022.

