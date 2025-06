Precipita con la Panda in un dirupo di montagna | salvata grazie alla geolocalizzazione del cellulare

Una disavventura in montagna si trasforma in un salvataggio di successo grazie alla tecnologia. Una donna di 42 anni, precipitata con la sua Panda in una scarpata a Castelmagno, ha atteso ore i soccorsi, ferita ma lucida. La sua salvezza? La geolocalizzazione del cellulare, che ha permesso ai soccorritori di rintracciarla all’alba e di portarla in salvo. Un esempio di come l’innovazione possa fare la differenza tra vita e morte. Continua a leggere.

A Castelmagno una 42enne è precipitata con l’auto in una scarpata. Ferita ma cosciente, ha atteso ore prima dei soccorsi. Salvata grazie alla geolocalizzazione del cellulare, è stata recuperata all’alba e trasportata in ospedale. Non è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: salvata - grazie - geolocalizzazione - cellulare

Bimba di 3 anni rischia di annegare a Fano: salvata grazie al pronto intervento di bagnini e bagnanti - Un drammatico incidente ha coinvolto una bimba di 3 anni a Fano, dove è finita in arresto cardiaco dopo essere caduta in piscina.

Precipita con la Panda in un dirupo di montagna: salvata grazie alla geolocalizzazione del cellulare; Cinque ore nel dirupo: cade con l’auto a Castelmagno, salvata nella notte; Precipita con auto in scarpata per 30 metri,salva dopo 7 ore.

Precipita con la Panda in un dirupo di montagna: salvata grazie alla geolocalizzazione del cellulare - Salvata grazie alla geolocalizzazione del cellulare, è stata recuperata ... Si legge su fanpage.it

Anziano scomparso a Villa Cortese: ritrovato grazie alla geolocalizzazione del cellulare - Il Giorno - Anziano scomparso a Villa Cortese: ritrovato grazie alla geolocalizzazione del cellulare Una storia a lieto fine quella del 73enne ritrovato nel parcheggio di Malpensa. Lo riporta ilgiorno.it