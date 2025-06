Precipita con il parapendio sul Monte Bianco in corso ricerche del pilota | operazioni complicate dal maltempo

Una disavventura nelle altezze del Monte Bianco ha coinvolto un pilota di parapendio, precipitato a oltre 4.160 metri di quota. Le intense condizioni meteorologiche ostacolano le operazioni di ricerca, che sono tuttora in corso. Il soccorso alpino della Valle d'Aosta lavora senza sosta per rintracciare il disperso e garantire la sua sicurezza. Rimanete con noi per aggiornamenti su questa emergenza in monta√Īa.

Il soccorso alpino della Valle d'Aosta √® impegnato dalla notte scorsa nelle ricerche di un pilota di parapendio caduto nei pressi del Picco Luigi Amedeo, sulla cresta del Brouillard, sul versante italiano del Monte Bianco. Secondo quanto √® stato ricostruito, l'incidente √® avvenuto a circa 4.160 metri di quota. Le operazioni sono rese complicate dal maltempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: parapendio - monte - bianco - ricerche

Precipita con il parapendio sul Monte Bianco, in corso ricerche del pilota: operazioni complicate dal maltempo; Precipita parapendio, ricerche pilota in corso; Monte Bianco: si schianta con il parapendio, recupero complicato dal maltempo.

Precipita con il parapendio sul Monte Bianco, in corso ricerche del pilota: operazioni complicate dal maltempo - Il soccorso alpino della Valle d'Aosta è impegnato dalla notte scorsa nelle ricerche di un pilota di parapendio caduto nei pressi del Picco Luigi Amedeo ... Segnala fanpage.it

Precipita parapendio, ricerche pilota in corso - Il soccorso alpino valdostano è impegnato dalla notte scorsa nelle ricerche del pilota di un parapendio caduto nei pressi del Picco Luigi Amedeo, sulla cresta del Brouillard, ... Riporta msn.com