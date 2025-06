Precari del PNRR in presidio ad Avellino | chi lavora per la giustizia chiede stabilità

Una mobilitazione che mira a far sentire la voce di chi, tra i precari del PNRR, lavora con impegno per la giustizia ma sogna un futuro stabile. Martedì 1° luglio, dalle 10:00 alle 12:00, Avellino si anima di protesta davanti al Tribunale, un gesto simbolico di richiesta di diritti e sicurezza professionale. La loro lotta rappresenta un grido condiviso di dignità e speranza per un sistema più giusto e sostenibile.

Avellino - Martedì 1° luglio, dalle ore 10:00 alle 12:00, è in programma una mobilitazione del personale assunto con contratto a tempo determinato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), davanti alla sede del Tribunale di Avellino. Una protesta su scala nazionale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: avellino - pnrr - precari - presidio

M5S Avellino: nessun sostegno all’amministrazione Nargi, ma apertura sui progetti PNRR - Il Movimento 5 Stelle di Avellino ribadisce la propria posizione: nessun sostegno all’amministrazione Nargi, pur mantenendo un’apertura sui progetti PNRR.

L'assemblea dei precari PNRR Giustizia rilancia la mobilitazione: dopo la due giorni di presidi 30 giugno e 1 luglio, sciopero in autunno Martedì 24 giugno si è svolta una partecipatissima assemblea nazionale del personale pnrr Giustizia che ha condiviso il p Vai su Facebook

Precari del PNRR in presidio ad Avellino: chi lavora per la giustizia chiede stabilitĂ ; I precari della giustizia chiedono di essere stabilizzati; Stabilizzazioni per i precari: presidio al Cnr.

Università, presidio precari a Montecitorio: “Ci tolgono possibilità di progettare una vita adulta” - MSN - Presidio dei ricercatori precari del mondo dell’università all’esterno della Camera dei Deputati, mentre in aula si votava, all’interno della discussione sulla fiducia al decreto PNRR e ... Segnala msn.com

Pnrr: per interventi saranno utilizzati lavoratori precari - La Regione Calabria, per l'attuazione degli interventi del Pnrr, potrà avvalersi dei lavoratori precari qualificati della legge regionale 12 del 2014. Si legge su ansa.it