Pratone Torre Spaccata l' incendio rilancia una proposta | Via Fancelli va prolungata

Dopo l’incendio che ha devastato il pratone di Torre Spaccata, si torna a discutere di come preservare e valorizzare questo spazio prezioso. La proposta di prolungare la via Fancelli emerge come soluzione per migliorare la sicurezza e l’accessibilità, ma anche come spunto per riflettere sul rapporto tra cittadini, urbanistica e tutela ambientale. È il momento di immaginare un futuro sostenibile e condiviso per questa area tanto amata quanto vulnerabile.

Il giorno dopo l’incendio che, ancora una volta, ha colpito il “pratone di Torre Spaccata” apre il campo a riflessioni e proposte. Mentre ci si interroga sulla vulnerabilità di un’area divisa tra le aspettative dei residente e le previsioni urbanistiche, c’è anche chi prova a fare ragionamenti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Due incendi a Roma Est, in fiamme il pratone di Torre Spaccata: chiusa via Palmiro Togliatti - Due incendi devastanti hanno colpito Roma Est questa mattina, avvolgendo Torre Spaccata e Centocelle in un'ombra di fumo e paura.

