Prato via ai lavori di rifacimento della copertura del Marconcino al Polo di San Paolo

Prato si prepara a rinnovare il suo patrimonio scolastico: oggi sono stati avviati i lavori di rifacimento della copertura del “Marconcino” nel Polo di San Paolo. Questo intervento, fondamentale per garantire ambienti più sicuri e confortevoli, prevede la rimozione della vecchia copertura e l’installazione di una nuova struttura impermeabilizzata e coibentata. Un passo importante verso un futuro migliore per studenti e insegnanti, con il completo...

Prato, 26 giugno 2025 - Sono stati consegnati oggi i lavori per il rifacimento della copertura del “ Marconcino ”, la struttura scolastica situata nel Polo di San Paolo che ospita alcune classi dell’Istituto Marconi e che negli ultimi tempi ha manifestato criticità legate a infiltrazioni d’acqua. L’intervento prevede la rimozione della copertura esistente e la realizzazione di una nuova struttura impermeabilizzata e coibentata, con il completo rifacimento della linea vita, la sistemazione dei pluviali e il risanamento delle aree interne danneggiate dalle varie infiltrazioni. L’obiettivo è restituire alla comunità scolastica ambienti più salubri, sicuri e confortevoli, migliorando il benessere di studenti, docenti e personale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, via ai lavori di rifacimento della copertura del “Marconcino” al Polo di San Paolo

