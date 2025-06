Prato tornano i Giovedì in centro | le iniziative

Prato si prepara a vivere un'estate all'insegna del divertimento e della cultura con i “Giovedì in centro”. Dal 3 al 31 luglio, il cuore della città si trasforma in un vivace palcoscenico all’aperto, dove negozi aperti fino a mezzanotte si alternano a musica, arte, moda e laboratori creativi. Un appuntamento imperdibile per residenti e visitatori che desiderano scoprire un centro storico sempre più vivo e stimolante. Preparatevi a vivere serate indimenticabili!

Prato, 26 giugno 2025 - Negozi aperti fino alle 24, eventi culturali, musica e intrattenimento: a Prato tornano i “Giovedì in centro”, l’iniziativa estiva che anima il cuore della città. Tutti i giovedì del mese di luglio (dal 3 al 31 del mese), il centro storico si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove lo shopping serale si accompagnerà a musica dal vivo, performance artistiche, sfilate di moda, laboratori creativi, animazione per bambini e proposte enogastronomiche. La manifestazione è organizzata e promossa dai commercianti del centro città, in collaborazione con Confcommercio Pistoia e Prato e Confesercenti Prato, con il patrocinio del Comune di Prato e il supporto dello sponsor Publiacqua. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, tornano i “Giovedì in centro”: le iniziative

