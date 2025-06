Prato no agli arresti per Bugetti e sì ai domiciliari per Matteini Bresci Ecco perché

A Prato, le decisioni giudiziarie sono state fondamentali: Ilaria Bugetti si dimette da sindaca, ritenendo che ciò elimini il rischio di reiterazione del reato di corruzione, mentre Matteini Bresci viene posto agli arresti domiciliari. Questi sviluppi sottolineano come le scelte politiche e legali possano influenzare la vita pubblica, lasciando aperta una domanda cruciale: quale sarà il futuro della città e della sua fiducia nelle istituzioni?

Prato, 26 giugno 2025 – - Secondo il giudice per le indagini preliminari Alessandro Moneti le dimissioni da sindaca di Prato di Ilaria Bugetti (Partito Democratico) “fanno venir meno il pericolo di reiterazione del reato ” di corruzione ”che sarebbe stato immanente se l'indagata avesse mantenuto la carica pubblica”. Lo riporta la nota del procuratore di Firenze, Filippo Spiezia, rispetto alla decisione del gip di non dare la misura degli arresti domiciliari a Bugetti, così come avevano chiesto invece gli inquirenti fiorentini. Per il giudice, riporta sempre Spiezia, il pericolo di reiterazione sarebbe stato immanente se Bugetti fosse rimasta in carica "avendo la stessa, per anni, adottato un comportamento penalmente rilevante”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, no agli arresti per Bugetti e sì ai domiciliari per Matteini Bresci. Ecco perché

Clima teso a Prato: Bugetti, poche parole: “Non mi sottrarrò a nessun riscontro” - A Prato, il clima politico resta teso e incandescente, con il primo consiglio comunale post-crisi giudiziaria che evidenzia divisioni e scontri.

