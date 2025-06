Prato niente domiciliari per la sindaca Pd indagata per corruzione | dopo le dimissioni il gip nega l’arresto

Prato scuote ancora le sue fondamenta politiche: la sindaca PD Ilaria Bugetti, indagata per corruzione, non dovrà affrontare gli arresti domiciliari dopo il rifiuto del Gip. La decisione segue l’interrogatorio preventivo, ma la vicenda resta aperta e intricata, coinvolgendo anche Riccardo Matteini Bresci, tra i principali accusati. Un episodio che mette in discussione la trasparenza e l’integrità della politica locale, lasciando il pubblico con molte domande e poche risposte.

Non andrà agli arresti domiciliari la sindaca dimissionaria di Prato Ilaria Bugetti, del Pd, indagata per corruzione dalla Procura antimafia di Firenze. A seguito dell’interrogatorio preventivo – obbligatorio in base alla legge Nordio – il gip ha respinto la richiesta di misura cautelare dei pm nei confronti della prima cittadina, disponendo invece i domiciliari per il presunto corruttore, l’imprenditore massone Riccardo Matteini Bresci, per cui la Procura aveva chiesto la custodia in carcere. Secondo l’accusa, Matteini ha finanziato le campagne elettorali di Bugetti (anche per il Consiglio regionale della Toscana) convogliando in suo favore i voti della massoneria in cambio dell’impegno a favorire provvedimenti in favore delle proprie aziende. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Prato, niente domiciliari per la sindaca Pd indagata per corruzione: dopo le dimissioni il gip nega l’arresto

