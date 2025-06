Prato la città senza sindaco Dimissioni effetto domino sulla macchina comunale

Prato si trova in un momento di grande incertezza politica: le dimissioni della sindaca Ilaria Bugetti hanno scatenato un effetto domino che coinvolge anche la macchina comunale. La città si chiede cosa cambierà nei prossimi giorni e come si evolverà questa fase di transizione mai vista prima. A fare chiarezza, l’esperto Mauro Giovannelli, avvocato specializzato, spiega quali sono i prossimi passi secondo la normativa vigente.

Prato, 26 giugno 2025 – Le dimissioni della sindaca Ilaria Bugetti hanno aperto una fase di transizione per l’amministrazione comunale, mai sperimentata prima in città. Che cosa succede ora? A fare chiarezza è l’avvocato amministrativista Mauro Giovannelli, presidente e senior partner dello Studio Legale Giovannelli Masi Cecconi & Associati. Le dimissioni del sindaco sono regolate dall’articolo 53 del Testo unico degli enti locali (Tuel), e prevede un periodo di 20 giorni durante il quale l’atto è revocabile. “Secondo la prassi ministeriale – spiega Giovannelli – in ordine alla modalità di presentazione delle dimissioni, la formalità necessaria e sufficiente, è l’assunzione al protocollo del Comune della lettera di dimissioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, la città senza sindaco. Dimissioni, effetto domino sulla macchina comunale

Prato, tensione in consiglio comunale: proteste contro la sindaca Bugetti, cartelli con scritto “dimissioni” - La tensione si fa sentire nel cuore di Prato, dove il consiglio comunale si trasforma in un palcoscenico di proteste contro la sindaca Ilaria Bugetti, coinvolta in un nuovo scandalo.

La sindaca di Prato Ilaria Bugetti, del Pd, ha annunciato le dimissioni dalla guida della città a seguito dell’indagine per corruzione a suo carico. Vai su Facebook

