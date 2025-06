Prato inchiesta corruzione | niente arresti per Bugetti Matteini Bresci ai domiciliari

Nell'affare che scuote Prato, l'inchiesta sulla corruzione coinvolge figure di rilievo locale e imprenditori, rivelando un panorama complesso di potere e responsabilità. Mentre Riccardo Matteini Bresci si trova ora agli arresti domiciliari, le sorti dell’ex sindaca Ilaria Bugetti sono cambiate dopo le sue dimissioni. Un caso che mette in discussione la trasparenza della politica e dell'economia pratese, lasciando molti interrogativi irrisolti.

Prato, 26 giugno 2025 – Nell’inchiesta pratese che vede l’imprenditore Riccardo Matteini Bresci accusato di aver corrotto l’ex sindaca di Prato Ilaria Bugetti, il gip ha deciso per gli arresti domiciliari per l’imprenditore, mentre per Bugetti c’è il “venir meno delle esigenze cautelari in seguito alle dimissioni dell’indagata dalla carica di primo cittadino di Prato”, come si legge in una nota firmata dal procuratore capo Filippo Spiezia. Per entrambi, secondo il gip sussistono “gravi indizi di colpevolezza, ma nel caso di Matteini Bresci c’è “la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, inchiesta corruzione: niente arresti per Bugetti, Matteini Bresci ai domiciliari

In questa notizia si parla di: prato - bugetti - matteini - bresci

Clima teso a Prato: Bugetti, poche parole: “Non mi sottrarrò a nessun riscontro” - A Prato, il clima politico resta teso e incandescente, con il primo consiglio comunale post-crisi giudiziaria che evidenzia divisioni e scontri.

Sindaca di Prato indagata: Bugetti e Matteini Bresci davanti al Gip per gli interrogatori https://www.firenzepost.it/2025/06/23/sindaca-di-prato-indagata-bugetti-e-matteini-bresci-davanti-al-gip-per-gli-interrogatori/ Approfondimento, Cronaca, Il blog di Gilda Giust Vai su Facebook

Inchiesta corruzione a Prato, Matteini Bresci e Bugetti in tribunale: il giorno della verità Vai su X

Prato, gli interrogatori di Ilaria Bugetti e Matteini Bresci indagati per corruzione. L'ex sindaca: «Non ho mai percepito alcuna utilità illecita. Sono serena, ma quanta sofferenza»; “Mai percepito alcuna utilità illecita”. Inchiesta corruzione a Prato, Bugetti davanti al giudice rilascia dichiarazioni spontanee; Inchiesta corruzione Prato: niente arresti per l'ex sindaca Bugetti. Domiciliari all'industriale Matteini Bresci.

Prato, inchiesta corruzione: Matteini Bresci ai domiciliari, niente arresti per Bugetti - “Gravi indizi di colpevolezza” per entrambi, ma le dimissioni dell’ex sindaca fanno venire meno le esigenze cautelari ... Da msn.com

Prato, no all'arresto per l'ex sindaca Ilaria Bugetti. Matteini Bresci va ai domiciliari - Per il gip gravi indizi di corruzione, ma non c'è pericolo di reiterazione ... Lo riporta corrierefiorentino.corriere.it