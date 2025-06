Prato inchiesta corruzione | Matteini Bresci ai domiciliari niente arresti per Bugetti

Nel cuore di Prato, un’indagine che scuote la città rivela dettagli sorprendenti sulla corruzione e le sue implicazioni. Riccardo Matteini Bresci si trova agli arresti domiciliari, mentre Ilaria Bugetti esce dal protocollo cautelare dopo le dimissioni. Ciò che emerge è una complessa rete di relazioni e potere, che pone ancora molte domande sulla trasparenza e l’etica nella politica locale. L’indagine si infittisce, coinvolgendo figure di rilievo e scuotendo l’intera comunità.

Prato, 26 giugno 2025 – Nell’inchiesta pratese che vede l’imprenditore Riccardo Matteini Bresci accusato di aver corrotto l’ex sindaca di Prato Ilaria Bugetti, il gip ha deciso per gli arresti domiciliari per l’imprenditore, mentre per Bugetti c’è il “venir meno delle esigenze cautelari in seguito alle dimissioni dell’indagata dalla carica di primo cittadino di Prato”, come si legge in una nota firmata dal procuratore capo Filippo Spiezia. Per entrambi, secondo il gip sussistono “gravi indizi di colpevolezza, ma nel caso di Matteini Bresci c’è “la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato”. 🔗 Leggi su Lanazione.it