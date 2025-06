Prato in mezzo a un guado Il messaggio del vescovo Nerbini alla città

In un momento di grande incertezza per Prato, il messaggio del vescovo Giovanni Nerbini si erge come un faro di speranza e riflessione. Con parole di saggezza e vicinanza alla comunità, invita a guardare oltre le difficoltà, sottolineando l'importanza di unità, dialogo e fiducia nel futuro. La città, come un prato al centro di un guado, si trova tra passato e futuro, ma è nelle mani di tutti noi trovare la strada giusta per ricostruire.

Prato, 26 giugno 2025 – Pubblichiamo integralmente il messaggio del vescovo Giovanni Nerbini alla città. Alla città di Prato, le dimissioni della sindaca Ilaria Bugetti hanno aperto una crisi istituzionale che si preannuncia complessa e non di facile soluzione. Non entro nel merito delle dimissioni dal momento che sarà la magistratura a dover chiarire eventuali fatti e responsabilità. C'è da auspicare che questo avvenga in tempi ragionevolmente brevi così da sgombrare il campo da insinuazioni e sospetti che non giovano mai né alle persone né alle istituzioni. Resta il fatto importante, decisivo, che la nostra città sta vivendo una situazione economica non facile.

