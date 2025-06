Prato imprenditore ai domiciliari | Ha corrotto la sindaca Ilaria Bugetti

Un'ombra si staglia sul panorama locale: Riccardo Matteini Bresci, imprenditore di Prato, e la sindaca Ilaria Bugetti sono stati riconosciuti colpevoli di corruzione, con gravi indizi che ne confermano le responsabilità. Un episodio che solleva interrogativi e mette in discussione l'integrità delle istituzioni pubbliche, sottolineando quanto sia essenziale vigilare e promuovere trasparenza nel nostro sistema democratico.

Riconosciuta la sussistenza di ''gravi indizi di colpevolezza per il reato di corruzione'' a carico sia di Riccardo Matteini Bresci che di Ilaria Bugetti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Prato, imprenditore ai domiciliari: “Ha corrotto la sindaca Ilaria Bugetti”

Ilaria Bugetti: “Mai percepito utilità illecite. Attendo la decisione serena ma con sofferenza" - Ilaria Buggetti si presenta con determinazione e trasparenza davanti al giudice, condividendo il suo impegno nel affrontare ogni accusa con rispetto e fermezza.

