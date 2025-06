Prato il gip respinge la richiesta di domiciliari per la sindaca dimissionaria Ilaria Bugetti

Il caso di Prato si fa sempre più intricante: il gip respinge la richiesta di domiciliari per Ilaria Bugetti, mentre l’imprenditore Riccardo Matteini Bresci viene invece arrestato. La decisione del giudice evidenzia la complessità delle indagini in corso, che coinvolgono gravissimi sospetti di corruzione e malaffare. Mentre la vicenda si sviluppa, resta da capire quali saranno i prossimi passi nel procedimento giudiziario che tiene con il fiato sospeso tutta la comunità.

Il giudice per le indagini preliminari di Firenze ha disposto gli arresti domiciliari per l’imprenditore Riccardo Matteini Bresci, accusato di corruzione, mentre ha respinto la richiesta di misura cautelare avanzata nei confronti della sindaca dimissionaria di Prato, Ilaria Bugetti. Il provvedimento, eseguito dai carabinieri del Ros nella mattinata, ha riconosciuto la presenza di gravi indizi di colpevolezza per entrambi gli indagati. Secondo quanto indicato nell’ordinanza, Bugetti avrebbe assecondato le richieste dell’imprenditore, spinta da un « rapporto di amicizia e gratitudine » legato ai vantaggi ricevuti nel tempo. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Prato, il gip respinge la richiesta di domiciliari per la sindaca dimissionaria Ilaria Bugetti

