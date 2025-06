Poste Vita Laura Furlan nominata AD Andrea Novelli Presidente subentra a Maria Bianca Farina che passa alla vicepresidenza

Poste Italiane rivoluziona la governance di Poste Vita, la controllata chiave che contribuisce per oltre il 50% al risultato operativo del gruppo. Con la nomina di Laura Furlan come nuovo Direttore Generale e Andrea Novelli alla presidenza, la società si prepara a un nuovo capitolo di crescita e innovazione. La riorganizzazione punta a rafforzare l’efficienza e il valore, consolidando il ruolo di Poste Vita nel panorama assicurativo italiano.

L'attuale direttore generale di Postepay prende il comando della compagnia che rappresenta quasi la metà del risultato operativo di Poste Italiane. Andrea Novelli sale alla presidenza

