Poste italiane pergamena di ringraziamento ai sindaci che hanno partecipato al progetto Polis

il prezioso impegno dimostrato nel rafforzare il senso di comunità. Poste Italiane è lieta di consegnare questa pergamena come testimonianza di apprezzamento per il ruolo fondamentale dei sindaci nel promuovere un futuro più unito e solidale. La vostra dedizione è il motore che rende possibile il successo del progetto Polis e il progresso delle nostre terre.

Nell’ambito del progetto Polis, promosso da Poste Italiane con l’obiettivo di favorire la coesione sociale e territoriale dei piccoli comuni, a 18 sindaci della provincia di Agrigento è destinata una pergamena celebrativa come simbolo di riconoscimento e gratitudine per la collaborazione e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: poste - italiane - pergamena - sindaci

Poste Italiane, 42 nuove assunzioni: a giugno partirà la “rete corrieri” - A giugno, Poste Italiane avvierà la rete corrieri con 42 nuove assunzioni, secondo un accordo siglato a luglio da tutti i sindacati.

Translate postPoste Italiane consegna a 33 sindaci reggini una pergamena per il contributo al progetto Polis nei piccoli comuni · Il Reggino Vai su X

Il progetto Polis di Poste Italiane premia 33 sindaci di Reggio Calabria per la loro collaborazione nella trasformazione degli uffici postali in sportelli unici di prossimità. ? Leggi l’approfondimento https://www.metisonline.org/2025/06/24/poste-una-pergam Vai su Facebook

Poste Italiane, pergamena a 37 sindaci irpini per la partecipazione al progetto Polis; Da Poste Italiane una pergamena ai sindaci valdostani come ringraziamento per la partecipazione al progetto “Polis”; Progetto Polis, Poste italiane consegna una pergamena celebrativa ai sindaci.

Poste italiane: una pergamena ai sindaci che hanno partecipato al progetto Polis - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Da msn.com

Poste Italiane, ai Sindaci Irpini una pergamena come ringraziamento di partecipazione al “Progetto Polis” - Nell’ambito del progetto Polis, promosso da Poste Italiane con l’obiettivo di favorire la coesione sociale e territoriale dei piccoli comuni, 37 sindaci della provincia di Avellino hanno ricevuto una ... Scrive irpinianews.it