Poste Italiane dal 30 giugno tutti i servizi su un’unica app

Dal 30 giugno, Firenze potrà godere di una novità entusiasmante: la migrazione all’App Poste Italiane, la piattaforma che unisce tutti i servizi in un’unica, intuitiva app. Ora sarà più facile e veloce gestire risparmi, conti e carte, tutto direttamente dal proprio smartphone. Un passo avanti per semplificare la vita quotidiana dei cittadini. Non perdere l’opportunità di scoprire come questa innovazione possa fare la differenza!

Dal 30 giugno per i cittadini della provincia di Firenze avverrà il passaggio dall’App BancoPosta all’App Poste Italiane, la piattaforma unica che, racchiudendo tutte le funzioni, offre la possibilità di consultare e acquistare i prodotti di Risparmio Postale, attivare conti BancoPosta, carte. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: poste - italiane - giugno - unica

Poste Italiane, 42 nuove assunzioni: a giugno partirà la “rete corrieri” - A giugno, Poste Italiane avvierà la rete corrieri con 42 nuove assunzioni, secondo un accordo siglato a luglio da tutti i sindacati.

Translate postPoste Italiane: dal 30 giugno anche a Frosinone e provincia tutti i servizi sulla nuova App unica Clicca sulla foto per leggere l'articolo Vai su X

DAL 30 GIUGNO ANCHE A FROSINONE E PROVINCIA TUTTI I SERVIZI DI POSTE ITALIANE SULLA NUOVA APP UNICA Vai su Facebook

Poste Italiane, dal 30 giugno tutti i servizi su un’unica app; Poste Italiane: dal 30 giugno anche a Frosinone e provincia tutti i servizi di poste italiane sulla nuova app unica; Poste Italiane: dal 30 giugno attiva in Valle la nuova App unica.

Poste Italiane: dal 30 giugno anche in provincia di Oristano tutti i servizi di Poste Italiane sulla nuova app unica - Poste Italiane: dal 30 giugno anche in provincia di Oristano tutti i servizi di Poste Italiane sulla nuova app ... Si legge su sardegnareporter.it

Dal 30 giugno tutti i servizi di Poste Italiane sulla nuova App unica - Poste Italiane informa i cittadini umbri del passaggio dall’App BancoPosta all’App Poste Italiane, la piattaforma unica che, racchiudendo tutte ... Segnala orvietosi.it