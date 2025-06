Poste Italiane assume personale a tempo indeterminato | i requisiti e come candidarsi

Se sei in cerca di un’opportunità stabile e stimolante, Poste Italiane apre le porte a nuovi operatori con conoscenza dello spagnolo per i suoi uffici di Milano e dintorni. Se hai il diploma di scuola superiore, passione per la promozione e vendita, e vuoi far parte di un team dinamico in un contesto multietnico, questa potrebbe essere la tua occasione. Scopri come candidarti e dare una svolta alla tua carriera!

