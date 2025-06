Posizioni economiche ATA i corsi di formazione partono entro la seconda metà di luglio

Se sogni di migliorare la tua carriera nel settore scolastico, questa è la tua occasione: i corsi di formazione per le nuove 46mila posizioni economiche ATA partiranno entro la seconda metà di luglio. I candidati ammessi riceveranno presto l'avviso via email, quindi resta sintonizzato per non perdere questa opportunità di crescita professionale.

Posizioni economiche ATA, in attesa dei corsi per gli aumenti di stipendio. Il 4 giugno riunione al MIM - Il mondo del personale ATA è in fermento! Con l'attesa riunione al Ministero dell'Istruzione il 4 giugno, si avvicina l'opportunità di accedere a posizioni economiche che promettono aumenti retributivi significativi.

