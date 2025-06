portuense scatenata ecco marcolini e gessoni a copparo allena borsari

Portuense scatenata: ecco Marcolini e Gessoni a Copparo, allenerà Borsari. Due colpi di mercato importanti del nuovo direttore sportivo Juri Roda, che rafforzano la rosa con giocatori di esperienza e qualità. Gessoni, protagonista in Promozione, porta leadership e regia, mentre Marcolini, difensore centrale di grande spessore, promette solidità alla linea difensiva. La squadra si prepara a una stagione avvincente, puntando a grandi traguardi grazie a questi innesti di livello.

Due colpi di mercato importanti del nuovo direttore sportivo della Portuense, Juri Roda. Presi infatti due giocatori di esperienza con trascorsi nelle categorie superiori: Giorgio Gessoni e Mattia Marcolini. Gessoni ha giocato soprattutto in Promozione, dettando i tempi di gioco nell’Argentana, Masi e X Martiri; ma non solo; Marcolini è un difensore centrale di grande qualità, prestanza fisica e trascorsi prestigiosi, in uscita dal Mesola perché desiderava avvicinarsi a casa. Sono due leader naturali, Roda ha pensato a loro per affidare le chiavi dei reparti del centrocampo e della difesa. Alla Portuense restano da sciogliere i nodi del terzino Gaiani e dell’attaccante Fantoni, quest’ultimo cercato dal pari categoria Lavezzola, mentre si è già trasferito altrove il centrocampista Braghiroli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net