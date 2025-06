Porto Mantovano | caso di dermatite nodulare contagiosa in un allevamento Che malattia è e quali sono i pericoli

Porto Mantovano, 26 giugno 2025 – La recente scoperta di un caso di dermatite nodulare contagiosa in un allevamento del Nuorese ha portato alla luce un rischio crescente per l’agricoltura italiana. Questa malattia, nota come Lumpy Skin Disease (malattia 232), colpisce i bovini e può causare gravi perdite economiche e problemi sanitari. La presenza di tre focolai sul territorio evidenzia l’urgenza di misure preventive efficaci per proteggere il settore zootecnico italiano.

Porto Mantovano, 26 giugno 2025 – Qualche giorno fa la prima comparsa, in un allevamento del Nuorese. Ora la Lumpy skin disease, dermatite che colpisce i bovini (e non è pericolosa per gli esseri umani), è sbarcata sulla penisola, facendo il suo “debutto” in un’azienda agricola di Porto Mantovano. Sono quindi tre i focolai di questa malattia, nota come dermatite nodulare contagiosa – due in Sardegna e quello lombardo – potenzialmente devastante per il settore primario e, in generale, l’economia. Le misure. In Lombardia è subito scattato un protocollo di quarantena immediata, rintraccio dei movimenti e instaurazione di una zona di protezione nel raggio di 20 chilometri e una di sorveglianza, più ampia, nel raggio di 50 chilometri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Porto Mantovano: caso di dermatite nodulare contagiosa in un allevamento. Che malattia è e quali sono i pericoli

