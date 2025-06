Porte girevoli a Cesena Thiam c’è Ma bisogna accelerare su Klinsmann

Demba Thiam, l’attuale porta-certezze del Cesena in attesa di un futuro ancora tutto da scrivere, si sta avvicinando alla prossima tappa della sua carriera. Con il suo contratto in scadenza e il mercato che si infiamma, la corsa al portiere senegalese si fa sempre più incerta. Ma l’attenzione si sposta ora su Klinsmann: il Cesena deve accelerare per prepararsi al meglio al post-Thiam, e il prossimo passo potrebbe essere decisivo...

Demba Thiam il portiere su cui punta il Cesena per il dopo Klinsmann, ma prima c’è da capire dove andrà il figlio d’arte. Thiam il 30 giugno sarà definitivamente libero di accasarsi dove vuole, dopo la caduta all’inferno della Spal. Con il classe 1998 senegalese, reduce da due ottime stagioni alla Juve Stabia, c’è un accordo di massima ma su di lui hanno fatto un pensierino sia il Monza che la stessa Juve Stabia felice di riaccoglierlo. Ed è qui che le strade di Thiam e Klinsmann si incrociano e diventano dipendenti. Il Cesena non può portare a termine l’operazione in entrata finché in organico figura ancora il figlio d’arte e il tempo non gioca a favore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Porte girevoli a Cesena, Thiam c’è. Ma bisogna accelerare su Klinsmann

