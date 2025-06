Ponticelli roccaforte del clan De Martino | sgomberi e sequestri di Carabinieri e Polizia Locale

Nel cuore di Ponticelli, la roccaforte del clan De Martino, si è consumata un'operazione senza precedenti: 160 uomini tra Carabinieri e Polizia Locale hanno sgomberato e sequestrato immobili occupati illegalmente. Questo intervento, frutto di indagini approfondite coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, rappresenta un colpo decisivo alla criminalità organizzata. Un segnale chiaro che lo Stato non si ferma di fronte alle sfide della legalità.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli e gli Agenti della Polizia Locale di Napoli hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Napoli su richiesta e all'esito delle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia e delegate ai carabinieri, per il reato di occupazione abusiva di edifici pubblici con l'aggravante dell'agevolazione di sodalizi camorristici, nel caso di specie il clan "De Martino XX" operante a Ponticelli. L'immobile, composto da n. 3 piani e 16 cespiti, si trova in Via Panagulis. Gli immobili sono di proprietà comunale e nonostante avessero una destinazione commerciale erano stati occupati ed adibiti ad abitazioni.