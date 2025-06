Pontecagnano caldo killer | 65enne trovato morto nella sua auto

Un’ondata di caldo estremo si abbatte su Pontecagnano, trasformando la giornata in un pericolo reale. Purtroppo, questa domenica calda ha causato una tragedia: un uomo di 65 anni, originario di Salerno, è stato trovato senza vita nella sua auto, vittima del colpo di calore. La cronaca di oggi ci ricorda quanto il caldo possa essere letale e l’importanza di proteggersi.

Un uomo di 65 anni, originario di Salerno, ha perso la vita dopo essersi sentito male mentre era alla guida della propria auto. L'episodio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 25 giugno 2025, intorno alle 16:20, in via Marco Polo, nella zona Aversana di Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno.

