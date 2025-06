Ponte sullo Stretto incontro su Fragilità del territorio | aspetti geologici ed infrastrutturali

Oggi, giovedì 26 giugno alle 19 in piazza Valsesia, si svolge un importante incontro dal titolo "Fragilità del territorio: aspetti geologici ed infrastrutturali". Un’occasione unica per approfondire le sfide e le opportunità legate al ponte sullo stretto e alla sicurezza del nostro territorio, coinvolgendo esperti di fama come il professor Carlo Doglioni e l’ingegner Mario De Miranda. Non perdere questa occasione di confronto e informazione sui temi che riguardano il nostro futuro.

