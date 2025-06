Pompei la Villa dei Misteri ritrova il suo antico ingresso | continuano gli scavi nel Parco

Nel cuore di Pompei, la Villa dei Misteri rivela nuovi segreti grazie agli scavi in corso. L’antico ingresso, la via Superior e il piano superiore del quartiere servile emergono dall’ombra del tempo, svelando un affresco di vita antica e misteriosa. Questi ritrovamenti aprono una finestra sul passato, arricchendo il patrimonio archeologico di questa straordinaria testimonianza. Continua a leggere per scoprire le meraviglie che ancora si celano tra le rovine.

Scavi della legalità a Pompei, Villa dei Misteri restituisce nuovi tesori - Gli scavi della legalità a Pompei svelano nuovi tesori nella suggestiva Villa dei Misteri, simbolo di storia e mistero.

Villa dei Misteri, a Pompei si torna a scavare: riemergono l’ingresso antico, la via Superior e il quartiere servile - Le nuove indagini si concentrano nel settore nord del complesso, rimasto finora inesplorato a causa della presenza di una casa costruita, e successivamente ampliata, abusivamente sopra l’area ... Secondo ilgazzettinovesuviano.com

Villa dei Misteri, scavi della legalità - A Villa dei Misteri, dopo l’abbattimento di un edificio abusivo sovrastante stanno venendo alla luce, nel settore nord, l’ ... Da ilroma.net