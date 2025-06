Polo produttivo più spazi e opportunità per le imprese Il Comune approva la variazione di bilancio

Il polo produttivo Pi249 si apre a nuove sfide e opportunità, grazie alla recente approvazione della variazione di bilancio da parte del Comune. Questa decisione rappresenta un passo strategico verso una crescita coordinata e sostenibile, aprendo la strada a progetti innovativi e investimenti mirati. Il futuro del territorio si configura così come un terreno fertile per imprese dinamiche e resilienti, pronte a cogliere le occasioni di sviluppo e innovazione.

Il Comune traccia la strada per una crescita coordinata, strategica e sostenibile. È stata approvata nel consiglio comunale di mercoledì 25 giugno una variazione di bilancio, prevista per affidare un incarico finalizzato alla redazione di un documento tecnico di indirizzo che individui i criteri. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

