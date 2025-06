Polizia Locale di Cisterna proclamato lo stato di agitazione

La Cisl FP di Latina ha proclamato lo stato di agitazione della Polizia Locale di Cisterna, un passo importante che riflette il crescente malcontento e le difficoltà affrontate dal corpo. Questa decisione, presa all’unanimità durante l’assemblea sindacale, sottolinea la necessità di intervenire urgentemente per migliorare condizioni di lavoro e tutela degli agenti. È fondamentale ascoltare le loro istanze per garantire sicurezza e ordine nella comunità.

La Cisl fp di Latina ha proclamato lo stato di agitazione del Corpo di Polizia Locale di Cisterna. "Questa decisione, seppur sofferta, è maturata in modo unanime, nel corso dell'assemblea sindacale tenutasi presso i locali del Comando, a seguito di un progressivo peggioramento delle condizioni di.

