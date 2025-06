Polizia e Federfarma contro le truffe agli anziani | in 140 farmacie verranno distrbuite 20mila brochure informative

Polizia e Federfarma uniscono le forze per proteggere gli anziani dalle truffe: in 140 farmacie di Ancona verranno distribuite 20.000 brochure informative, un'azione concreta per sensibilizzare e prevenire i raggiri. Questa collaborazione strategica, presentata questa mattina nella sala riunioni della Questura, rappresenta un passo avanti decisivo nella tutela dei cittadini più vulnerabili. Un'iniziativa che dimostra come la sinergia tra istituzioni e farmacia possa fare la differenza nel contrasto alle truffe.

ANCONA – Questa mattina, presso la sala riunioni della Questura di Ancona, si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione del progetto di comunicazione istituzionale tra la Questura di Ancona e Federfarma. Il progetto, voluto dal Questore e promosso in sinergia con Federfarma, prenderà il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: federfarma - polizia - truffe - agli

ANCONA - L'episodio nel quartiere di Torrette. Proseguono le indagini della polizia per ricostruire anche l'intera dinamica dell'accaduto nonostante la mancanza delle telecamere del Comune Vai su Facebook

Presentato il progetto contro le truffe agli anziani con la distribuzione di 20.000 brochure informative della Polizia di Stato in collaborazione con Federfarma - Questura di Ancona | Polizia di Stato; Federfarma e Polizia insieme nella lotta alle truffe agli anziani; Federfarma e polizia insieme contro le truffe agli anziani.

Polizia e farmacie, insieme per prevenire le truffe agli anziani - Informare, sensibilizzare e coinvolgere il maggior numero di cittadini, in particolare le persone più anziane e fragili, per conoscere ed evitare le truffe online e messe in ... Lo riporta msn.com

Ancona, truffe agli anziani: stavolta la prevenzione passa dalla farmacia - Saranno distribuite e spiegate 20mila brochure contro le truffe agli anziani ... Riporta centropagina.it