Polis | l' ufficio postale di Omignano torna operativo dopo il restyling

L’ufficio postale di Omignano Stazione riapre le sue porte con un nuovo look moderno e funzionale, pronto a offrire servizi più efficienti ai cittadini. Situato in via Nazionale 154, questa rinnovata ‘Polis’ rappresenta un passo avanti nel miglioramento dell’erogazione dei servizi pubblici nel territorio. Concludendo, l’obiettivo è garantire a tutti un accesso più semplice e rapido alle pratiche di ogni giorno, rafforzando il ruolo di questo importante punto di riferimento locale.

Riapre i battenti, secondo la tipologia “Polis”, l’ufficio postale di Omignano Stazione, in via Nazionale, 154. Conclusi, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: polis - ufficio - postale - omignano

Santomenna, riapre l’ufficio postale con i servizi digitali “Polis” - Santomenna riapre l'ufficio postale in via Lamia 13, ristrutturato secondo il modello “Polis” di Poste Italiane.

Nell’ufficio postale di Omignano Stazione saranno da subito disponibili i servizi INPS per i pensionati Vai su Facebook

POSTE ITALIANE: OMIGNANO STAZIONE (SA), LUFFICIO POSTALE È DI NUOVO OPERATIVO NELLA VERSIONE POLIS; Omignano: nuovamente operativo l’ufficio postale nella versione “Polis”; Poste Italiane ringrazia 65 sindaci salernitani per il progetto Polis: tanti i Comuni del Cilento e Diano.

Omignano: nuovamente operativo l’ufficio postale nella versione “Polis” - Il Consiglio di Stato ha accolto definitivamente l'appello del comune di Santa Marina sancendo l’illegittimità del provvedimento che disponeva l’unione del plesso di Santa Marina–Policastro con l’I. Segnala infocilento.it

Riaperto l'ufficio postale: terminati i lavori di ristrutturazione e ammodernamento - Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Cesana Brianza in via Papa Giovanni XXIII: finiti i lavori del progetto "Polis". Si legge su primacomo.it