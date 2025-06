Policlinico Federico II blatte morte sul pavimento La direzione | Già effettuati interventi

Al Policlinico Federico II, la presenza di blatte morte sul pavimento ha suscitato preoccupazione tra pazienti e personale. La segnalazione, supportata da fotografie, è stata prontamente confermata dalla direzione sanitaria, che già ha avviato interventi mirati. Le aree interessate, attualmente soggette a lavori in corso, potrebbero aver contribuito a questa spiacevole situazione. La struttura si impegna a garantire un ambiente pulito e sicuro, prendendo tutte le misure necessarie per risolvere il problema.

Tempo di lettura: 2 minuti Blatte morte presso il Policlinico della Federico II. La segnalazione viene da un utente, con tanto di documentazione fotografica. La circostanza è confermata dalla direzione sanitaria, a conoscenza della questione. A quanto riferiscono dal Policlinico, sono già stati effettuati degli interventi. Si aggiunge che le aree in questione sono interesssate da lavori. E questo potrebbe aver contribuito alla presenza degli insetti. Ma a documentare la vicenda è stato è un disabile, recatosi stamattina nella struttura di via Pansini. “ Verso le 10,20 – spiega l’uomo – mentre con la mia sedia a Rotelle Elettronica mi trovavo tra il I Edificio ed il corridoio di collegamento all’Edificio 3, mi sono accorto di stare transitando tra blatte morte probabilmente per la temperatura “. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Policlinico Federico II, blatte morte sul pavimento. La direzione: “Già effettuati interventi”

In questa notizia si parla di: policlinico - federico - morte - direzione

Incendio all’ospedale Policlinico Federico II di Napoli: evacuati alcuni pazienti - Un incendio è scoppiato questa mattina all'ospedale policlinico Federico II di Napoli, interessando l'edificio 14.

Policlinico Federico II, blatte morte sul pavimento. La direzione: Già effettuati interventi; Portici, Immacolata Fiorentino muore dopo bendaggio gastrico: la 45enne aveva tre figli; Morta dopo intervento di bendaggio gastrico, i familiari sporgono denuncia.

Napoli, Policlinico Federico II: 4 trapianti di rene in 24 ore - Quotidiano Nazionale - Napoli, Policlinico Federico II: 4 trapianti di rene in 24 ore Trassi: “L'attivazione del Pronto soccorso al Policlinico può aumentare l'accesso alla probabilità di donazioni” ... Come scrive quotidiano.net

Cardiopatico morto davanti al Policlinico Federico II di Napoli: «Botte da quattro vigilantes» - Il Mattino - Cardiopatico morto davanti al Policlinico Federico II di Napoli: «Botte da quattro vigilantes» La vittima era con la moglie e il fratello doppia inchiesta della procura e dell’ospedale ... Scrive ilmattino.it