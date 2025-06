Pnrr parte da Napoli la rimonta dei Comuni

Il PNRR sta vivendo una vera e propria rinascita, con Napoli come scenario di una sorprendente accelerazione dei Comuni. Un dato inatteso che ha catturato l’attenzione degli osservatori, tranne Francesco Pinto, segretario generale dell’Asmel, che evidenzia come gli enti locali siano in grado di riprendersi e di guidare la ripresa, dimostrando che con impegno e innovazione possono fare la differenza nel futuro del nostro Paese.

Ha sorpreso un po' tutti gli osservatori l'accelerazione dei Comuni sul fronte delle spese per il Pnrr. Tutti tranne Francesco Pinto, segretario generale dell'Asmel, lAssociazione per la SussidiarietĂ e la Modernizzazione degli Enti Locali, che riunisce oltre 4600 Comuni e che si è riunita a Napoli per il tradizionale Forum annuale. Da dove nasce la rimonta dei Comuni sul Pnrr? “I dati dimostrano solo che gli enti locali sono in grado di spendere, se opportunamente supportati. E, anzi, stanno facendo meglio rispetto alle amministrazioni centrali”.  Eppure, secondo i dati del rapporto su “Il sentiment dei Sindaci”, curato da Noto Sondaggi, su un campione di 800 sindaci, per l’87% dei primi cittadini, le norme e gli adempimenti sono pensati per comuni di grandi dimensioni e mal si conciliano con le esigenze dei comuni medi e ancor meno con quelli dei piccoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pnrr, parte da Napoli la rimonta dei Comuni

