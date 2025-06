PNRR e piattaforma FUTURA | rendicontazione entro il 10 Luglio Cosa fa il DS e cosa il DSGA

Con l’approssimarsi della scadenza del 10 luglio, le scuole devono completare la rendicontazione dei progetti PNRR tramite la piattaforma FUTURA, un passaggio cruciale per garantire trasparenza e corretta gestione delle risorse. Ma quale ruolo spetta al Direttore dei Servizi (DS) e al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)? Scopriamo come coordinare al meglio le responsabilità per rispettare i tempi e assicurare il successo delle rendicontazioni.

Con la chiusura dell’anno scolastico, le scuole sono chiamate a completare la rendicontazione dei target e degli indicatori comuni relativi ai progetti finanziati dal PNRR, utilizzando la piattaforma ministeriale FUTURA. La scadenza per l’inoltro dei dati relativi al periodo 1° gennaio – 30 giugno è fissata al 10 luglio 2025. Vai all’articolo Contenuti riservati agli . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: cosa - pnrr - piattaforma - futura

L’Italia è in ritardo sul Pnrr, cosa può fare il governo Meloni per evitare il peggio - L'Italia si trova in una fase critica con il Pnrr, affrontando ritardi preoccupanti a poco più di un anno dalla scadenza.

PNRR e piattaforma FUTURA: rendicontazione entro il 10 Luglio. Cosa fa il DS e cosa il DSGA; Piattaforma PNRR Scuola Futura: avviso fermo applicativo dal 7 all’8 giugno; Risorse PNRR, le richieste di trasferimento intermedio si possono inoltrare dal 10 febbraio sulla piattaforma Futura.

Ancodis: “SOS, se entra in crisi la Piattaforma Futura per la gestione progetti PNRR” - Orizzonte Scuola Notizie - Ancodis – La piattaforma PNRR Futura per la gestione dei progetti di cui sono state beneficiarie le scuole sta creando notevoli difficoltà in tutta Italia. Si legge su orizzontescuola.it

Green pass ritorna? Cosa prevede nuovo decreto Pnrr/ Ministero Salute consente riutilizzo della piattaforma - IlSussidiario.net - Cosa prevede nuovo decreto Pnrr: Ministero Salute permette il riutilizzo della piattaforma, affidati ad Agenas più compiti su sanità digitale e Fascicolo sanitario Nessun ritorno al green pass ... Secondo ilsussidiario.net