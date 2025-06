Pluralismo e Libertà non parteciperà alla manifestazione promossa dal Coordinamento Programmi Rai – Giusto Contratto

Il dibattito sul pluralismo e le condizioni dei lavoratori Rai si accende, ma l'assenza di Pluralismo e Libertà alla manifestazione di Napoli sottolinea un approccio diverso: dialogo costruttivo e confronto diretto con l'azienda sono le strade privilegiate. In un momento delicato come questo, è fondamentale mettere da parte le polemiche e puntare a soluzioni reali. Perché solo attraverso il dialogo si può costruire un futuro più equo e trasparente.

ROMA – “ che si terrà domani a Napoli in occasione della presentazione dei palinsesti Rai. Riteniamo che in questa fase tali iniziative non contribuiscano a migliorare la situazione dei colleghi: si prosegua invece nell’interlocuzione tra azienda e sindacati, anche ruvida se dovesse servire”. Lo dichiara in una nota il Coordinamento nazionale di Pluralismo e Libertà, componente sindacale presente in Fnsi, Stampa Romana, Inpgi e Casagit, precisando che “non ci riconosciamo pertanto nella posizione espressa con una nota dalla segreteria di Stampa Romana. 🔗 Leggi su Lopinionista.it